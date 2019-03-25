Песков о докладе Мюллера и обвинениях в адрес России: ищут черную кошку в темной комнате

В Кремле назвали несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы в США из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о вмешательстве Москвы в ход президентских выборов в США, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Григорий Дубовицкий Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает", - сказал Песков, комментируя результаты расследования.

Он подтвердил, что в Кремле не знакомы с докладом Мюллера.

"Мы не видели самого доклада. Почти никто его не видел, поэтому мы не имеем возможности в деталях что-либо комментировать. Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания об отсутствии какого-то сговора", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Россия не вмешивалась во внутренние дела других стран, в том числе США, включая электоральные процессы. Обвинения, которые по-прежнему звучат в адрес России, несостоятельны, и даже та краткая информация, которая указана в этой выжимке, не имеет под собой никаких оснований, добавил он.

Минюст США опубликовал в воскресенье 24 марта основные выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Мюллер решил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года: Агентство интернет-исследований пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы".

При этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.