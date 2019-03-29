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Глава МИД Турции исключил перепродажу российских комплексов С-400

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Политика
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В рамках соглашения от 2017 года Россия поставит Турции четыре дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Анкара не намерена перепродавать российские комплексы С-400, они нужны Турции для себя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу 29 марта.

"Мы подписали соглашение с Россией. Турции нужны ракетные комплексы. Мы консультировались со многими странами, обсуждали, но некоторые страны не захотели предоставить нам ЗРК, и мы договорились с Россией и подписали договор. Этот договор подписан, он в силе, сейчас мы говорим о дате поставки", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Он также указал на то, что некоторые детали ЗРК производятся в Турции, и отметил, что "когда третьи страны выступают против решения двух стран, - это просто идет вразрез с международной политикой".

В рамках соглашения от 2017 года Россия поставит Турции четыре дивизиона российских зенитных ракетных систем С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Ожидается, что процесс развертывания С-400 в Турции начнется в октябре

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot.

© Sputnik
Ракетная система С-400 "Триумф"

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Теги:
Турция, Россия


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