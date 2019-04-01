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Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указа о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие с 1 апреля

© Foto/ Администрация Президента Украины
Политика
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Основополагающий в отношениях Москвы и Киева договор, предусматривающий построение отношений между странами "на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства", прекратил свое действие с 1 апреля.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной прекратил свое действие в понедельник 1 апреля, сообщает РИА Новости.

Договор был подписан в 1997 году президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В силу документ вступил 1 апреля 1999 года. Соглашение заключалось на десять лет с возможностью продления на такой же срок. Таким образом, он просуществовал 20 лет.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Документ предусматривает, что два государства находятся в стратегическом партнерстве "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

В договоре в числе прочего говорится, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории. Согласно документу, стороны защищают права своих граждан, проживающих на территории другой страны.

Участники соглашения не должны позволять использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

10 декабря 2018 года украинский президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

В МИД России назвали решение Киева расторгнуть договор о дружбе ошибкой, у которой будут социальные, экономические, гуманитарные и другие последствия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "слом этого документа" не в интересах народов двух стран. "Это все равно, что стрелять себе в ногу", - сказал он.

Однако глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин полагает, что украинские власти "все делают правильно".

Теги:
договоры, Россия, Украина


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