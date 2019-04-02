Парламент Великобритании вновь не определил сценарий Brexit

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Британские депутаты уже второй раз подряд не смогли договориться ни по одному из гипотетических вариантов дальнейших действий в связи с Brexit. Ни один из четырех вариантов выхода страны из Евросоюза не получил большинства голосов во время второго раунда рейтингового голосования в понедельник 1 апреля, сообщает РИА Новости.



© AFP 2019 / ISABEL INFANTES Парламент Британии взял на себя определение судьбы Brexit

Отмечается, что при этом самым популярным вариантом остается выход из ЕС при сохранении членства Британии в таможенном союзе. За него проголосовали 273 депутата, против – 276.

Второй по популярности сценарий – тот, который предусматривает вынос любого соглашения с ЕС на британский референдум. За него проголосовали 280 депутатов, против – 292.

Сценарий, предполагающий членство Британии и в Европейской ассоциации свободной торговли, и в Европейской экономической зоне, был поддержан 261 депутатами, против проголосовали 282.

Ранее 29 марта Парламент в третий раз отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить ЕС свой план действий или же покинуть объединение в этот день.