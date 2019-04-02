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Европейский вал: Украина начала укреплять границу с Россией

© Sputnik / Александр Полегенько
Политика
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Киевские власти возобновили строительство комплекса пограничных сооружений на границе Украины и России.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Украина начала активно укреплять границу с Россией в рамках проекта "Стена", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указа о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018
© Foto/ Администрация Президента Украины
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие с 1 апреля

В 2015 году Киев утвердил план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией.

Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы России Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.

Теги:
граница, Россия, Украина


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