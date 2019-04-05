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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе.

Мэй попросила ЕС отложить Brexit до 30 июня

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова обратилась к ЕС с просьбой перенести дату Brexit.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня 2019 года попросила ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Соответствующее письмо Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску, сообщает РИА Новости.

При этом она заверила, что Британия твердо намерена завершить процесс выхода из ЕС и выразила сожаление, что британские парламентарии до сих пор не утвердили текст соглашения о Brexit.

Мэй также заверила Туска, что Британия не будет участвовать в выборах в Европарламент.

Ранее 29 марта Парламент в третий раз отверг предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить ЕС свой план действий или же покинуть объединение в этот день.

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