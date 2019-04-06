Лавров: позиция России по вопросу Голанских высот остается неизменной

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подтвердил неизменность позиции Москвы о принадлежности Голанских высот Сирии.

"Позиция России по вопросу Голанских высот остается неизменной. Они, безусловно, остаются сирийской территорией", - приводит слова министра РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.