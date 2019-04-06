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Страны "Большой семерки" обеспокоены присутствием российских военных в Венесуэле

© AFP 2019 / Yuri Cortez
Политика
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (73)
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Главы МИД стран "Большой семерки" считают, что присутствие российских вооруженных сил в Венесуэле может обострить ситуацию в стране.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) выразили обеспокоенность присутствием российских военных в Венесуэле.

Это может обострить ситуацию в стране, говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи во Франции.

"Мы призываем незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ в страну (Венесуэлу – ред.) в соответствии с международными гуманитарными принципами, чтобы помочь удовлетворению базовых потребностей людей, пострадавших от кризиса", - передает РИА Новости содержание документа.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Акция в поддержку Н. Мадуро в Венесуэле
© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Россия также неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (73)
Теги:
G7, Россия, Венесуэла


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