"Большая семерка" призвала не использовать нефтяные объекты в Ливии в политических целях

Министры иностранных дел "Большой семерки" по итогам встречи во французском Динаре выпустили совместное коммюнике, которое адресовали конфликтующим сторонам в Ливии.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) по итогам встречи во французском Динаре в субботу 6 апреля призвали стороны конфликта в Ливии не должны использовать нефтяные объекты и производство в стране в политических целях, сообщает РИА Новости.

"Мы напоминаем, что нефтяные объекты и производство в Ливии, а также (соответствующие - ред.) доходы принадлежат народу Ливии и не должны использоваться какой-либо стороной в политических целях", - говорится в коммюнике.

В пятницу 5 апреля командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Бойцы армии под командованием Хафтара без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Аль-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

В субботу 6 апреля Ливийская нацармия объявила об установлении контроля над всем международным аэропортом Триполи.

Конфликт в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизем Сарраджем. Власти восточной страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА).

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA Лавров о конфликте в Ливии: стороны должны договориться сами

ЛНА начала наступление на столицу для "освобождения от террористов" и уже взяла под контроль недействующий аэропорт Триполи. Также сообщалось, что бойцы армии под командованием маршала Халифы Хафтара без боя заняли несколько районов на юго-западе города.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны избегать военных столкновений. По его словам, если бои начнутся, они будут "очень крупными".

Весной 2019 года в Ливии могут пройти всеобщие выборы. Таким путем ООН рассчитывает добиться формирования легитимных органов власти.