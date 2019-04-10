Эрдоган: С-400 могут быть доставлены в Турцию до июля

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Эта работа завершена, все готово. Поставка С-400 должна состояться в июле, это можно произойти и раньше", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что покупка С-400 предпринята для национальной безопасности Турции. Этот шаг не нацелен на третью страну и не уполномочивает ее иметь право голоса в этом вопросе.

© Sputnik / Алексей Мальгавко США ставят Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400, несмотря на давление Вашингтона, и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну осенью этого году.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.