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Эрдоган: С-400 могут быть доставлены в Турцию до июля

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Политика
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Президент Турции Тайип Эрдоган допустил получение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 раньше запланированного срока.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Эта работа завершена, все готово. Поставка С-400 должна состояться в июле, это можно произойти и раньше", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что покупка С-400 предпринята для национальной безопасности Турции. Этот шаг не нацелен на третью страну и не уполномочивает ее иметь право голоса в этом вопросе.

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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400, несмотря на давление Вашингтона, и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну осенью этого году.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.

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Теги:
Россия, Турция


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