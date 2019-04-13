Лавров: Вашингтону не удался "блицкриг" в Венесуэле

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США не удался "блицкриг" в Венесуэле, однако там не оставляют попыток свергнуть режим действующего президента Николаса Мадуро.

"Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима (США) там не удался, но цели свержения законного президента (Венесуэлы) американцы не отказываются", - цитирует Лаврова РИА Новости.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.