Я прийшов, тебе нема: Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты на стадион "Олимпийский" в Киеве.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко прождал своего оппонента Владимира Зеленского, почти час, однако тот так и не явился на дебаты, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Сначала Порошенко выступил перед спорткомплексом "Олимпийский" в Киеве, где собралась толпа людей. Перед тем как сойти с сцены, он спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо отрывок из песни "Ти ж мене підманула".

Затем Порошенко отправился в пресс-центр и занял одну из трибун. Вторая, за которой должен был стоять Зеленский, так и осталась пустой.

Украинский лидер ответил на вопросы журналистов. Один из первых касался возможной победы Зеленского — по данным социологических исследований, он лидирует во втором туре выборов с 61% голосов.

"Если, не дай бог, он будет избран — это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство", — сказал Порошенко.

Президентские выборы прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.