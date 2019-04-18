Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

В марте спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года и передал материалы в Министерство юстиции США.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что штаб Трампа не причастен к действиям "российских" хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, WikiLeaks.

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Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс".Он так же отметил, что Мюллер также расследовал "усилия российского правительства" по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и частично WikiLeaks.

"Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении (этих документов. — Прим. ред.)", — отметил он.

Доклад Мюллера

Доклад Мюллера по результатам расследования известен пока только в кратком пересказе Министерства юстиции США.

Согласно изложению, Мюллер подтвердил выводы американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года, которое Москва опровергает.

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При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Москвой", который был основным сюжетом американских новостных СМИ на протяжении почти трех лет. Мюллер также не стал обвинять Трампа в воспрепятствовании расследованию, хотя и не заявил прямо о его невиновности.