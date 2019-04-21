Только морально: Лавров возможном о участии НАТО в провокациях Киева в Керченском проливе

В российском внешнеполитическом ведомстве не считают, что НАТО окажет военную поддержку киевским властям в новых провокациях в районе Керченского пролива.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что НАТО окажет военную поддержку и будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

"Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили", - сказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

Как подчеркнул Лавров, никаких проблем для прохода военных украинских кораблей Украины из Черного моря в Азовское нет — при соблюдении норм безопасности. Кроме того, Москва готова принять немецких и французских экспертов в Керченском проливе, добавил он.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в начале апреля заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Россия раскритиковала подобное решение. Как отметили в МИД, НАТО подталкивает Киев к провокациям в Черном море.

В ноябре три корабля Военно-морских сил Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая законными требованиями российских пограничников. Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело.

Президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева, предпринятой с целью поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.