Данные Exit poll: Зеленский набрал 72,7% голосов на выборах президента Украины

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 72,7%, свидетельствуют данные exit poll телеканала "1+1".

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье 21 апреля. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты президентских выборов. При этом полиция к 19:00 по Москве получила 1167 сообщений о нарушениях на выборах, возбуждено 15 уголовных дел.