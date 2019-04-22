Медведев об избрании Зеленского президентом Украины: не испытываю иллюзий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов на Украине, которые прошли в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Результат президентских выборов на Украине показал явный запрос на новые подходы при решении проблем в стране, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что перед новым президентом Украины будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу, - написал Медведев на своей странице ВКонтакте.

В то же время российский премьер считает, что шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и Россией есть, но для этого нужна честность и прагматичный и ответственный подход.

Медведев пожелал новому украинскому руководству здравомыслия, а также понимания глубинной ценности отношений народов России и Украины, которые "должны быть выше политической конъюнктуры".

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 90,25% протоколов.