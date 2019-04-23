Политолог: угрозы США открывают новые возможности для Турции

Турецкий политический обозреватель, публицист Мехмет Али Гюллер в интервью Sputnik прокомментировал угрозы американских властей в отношении Анкары в связи с покупкой комплексов С-400, и возможное влияние санкций Вашингтона на Турцию.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Угрозы США открывают новые возможности для Турции, сказал политический обозреватель, публицист Мехмет Али Гюллер. Об этом сообщает Sputnik Турция.

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Американский сенатор Менендес заявил, что если Турция приобретет С-400, необходимо отказать ей в поставках F-35 и ввести против нее экономические санкции, в случае ухудшения отношений с Анкарой США могут переместить свои военные базы из Турции в Грецию, подчеркнул он.

"Для Турции это, на самом деле, не угрозы, а как раз наоборот, возможность для нее избавиться от положения страны, ориентированной на Северо-атлантический альянс, в пользу ориентации на национальные и региональные интересы", - подчеркнул Гюллер.

Он считает, что отказ США от поставок Турции самолетов F-35, пойдет на пользу самой Турции. "Поскольку в том случае, если Турция, которая на сегодняшний день и так на 85 процентов зависит от США в авиационной сфере, получит F-35, она окажется в стопроцентной зависимости от Америки. Между тем, Турции необходимо развивать собственные национальные проекты, как в авиации, так и в мореходстве", - отметил он.

Кроме того, он добавил, что Турция испытывает на себе воздействие американских санкций и без закупки комплексов С-400.

"Трамп в соответствии со своей стратегией "Сначала Америка" в течение последнего года проводит жесткую санкционную политику как против стран, которых считает своими непосредственными конкурентами – в первую очередь, это Китай, Иран и Россия, так и против своих традиционных союзников – Турции и стран ЕС", - говорит он.

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Он напомнил, что в прошлом Америка уже вводила санкции против Турции – после операции Турции на Кипре.

"Тогда эти санкции способствовали таким прорывам, как создание компании Aselsan. Нынешние санкции Америки обеспечат переход Турции к производящей экономике. Разумеется, в краткосрочной перспективе эти санкции негативно отразятся на экономическом положении в стране. Но в долгосрочной перспективе они дадут Турции импульс для осуществления национальной стратегии развития в сельском хозяйстве и животноводстве, а также прорывов в промышленности", - уверен Гюллер.

Помимо этого, перенос американских баз с территории Турции в другую страну пойдет на благо не только самой Турции, но и всего региона, считает политический обозреватель.

"Хорошо будет, если США начнет процесс вывода своих баз, например, с радара в Кюреджике, который на самом деле обеспечивает безопасность Израиля и создает Турции проблемы в отношениях с ее соседом Ираном", - отметил он.

По его мнению никого не должна пугать возможность отказа США от союзнических обязательств по отношению к Турции, так как эти обязательства на сегодняшний день не преимущество для Турции а тяжелый груз на ее плечах.