Лавров призвал ОБСЕ повлиять на новое украинское руководство

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. После избрания нового президента на Украине ответственность ОБСЕ за реализацию минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине возрастает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно же, после недавно состоявшихся президентских выборов на Украине, после избрания нового президента ответственность ОБСЕ за выполнение минских договоренностей, одобренных Советом Безопасности ООН, еще больше возрастает", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Лавров напомнил, что команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского еще только формируется и из рядов его сторонников "звучат противоречивые комментарии" об отношении к минским соглашениям.

© Sputnik / Стрингер Есть ли жизнь после выборов: что ждет Украину с новым президентом

"Мне кажется, что ОБСЕ необходимо вместе с участниками нормандского формата, который, собственно говоря, и разработал документ по урегулированию конфликта на востоке Украины, способствовать тому, чтобы новая команда, которая формируется в Киеве, определилась в отношении четкого понимания необходимости подтвердить приверженность сторон украинского конфликта полному выполнению минского пакета", - сказал российский министр.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.