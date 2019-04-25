Содержательно и обстоятельно: Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в четверг 25 апреля во Владивостоке.

Переговоры с глазу на глаз вместо запланированных 50 минут длились почти два часа. Разговор оба лидера охарактеризовали как содержательный и обстоятельный. После общения тет-а-тет встреча продолжилась в расширенном формате. По ее итогам Путин ответил на вопросы журналистов.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную денуклеаризацию КНДР и против распространения оружия массового уничтожения, сообщает РИА Новости.

"Мы вообще против распространения оружия массового уничтожения по планете. Именно поэтому значительная часть шагов в рамках ООН согласовывается. Правда, при принятии соответствующих решений, скрывать не будем, вы это сами хорошо знаете, идет часто борьба за определенные формулировки", - отметил президент России.

В то же время Путин добавил, что Пхеньяну нужны гарантии своей безопасности и сохранения суверенитета для процесса денуклеаризации.

"Конечно, что такое денуклеаризация? Это в известной степени разоружение Северной Кореи. Разумеется, все время об этом говорил, могу еще раз подтвердить - об этом говорит и северокорейская сторона: Корейской народной демократической республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. А какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых?" - сказал Путин.

Глава российского государства также не исключил, что "можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права". Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской народной демократической республики, сейчас об этом рано говорить, подчеркнул он.

Путин и Ким Чен Ын, наконец-то, встретились и крепко пожали друг другу руки pic.twitter.com/SkgOyRk124 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

По словам Путина, процесс денуклеаризации Корейского полуострова нужно осуществлять постепенно, аккуратно, не делая шагов назад по примеру США.

"Это было возможно еще в 2005 году, когда между США и Северной Кореей было заключено соответствующее соглашение, но потом почему-то американским партнерам показалось, что положения, заложенные и согласованные Соединенными Штатами, они не являются исчерпывающими, что нужно добавить туда еще что-то", - пояснил Путин.

Северная Корея тогда тут же из этого договора вышла, напомнил российский лидер.

"Вот, если мы будем действовать таким образом - шаг вперед, два шага назад - то не добьемся желаемого результата. А, если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, в данном случае имею в виду все вовлеченные стороны, в решение северокорейской проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова, если будем двигаться аккуратно, относясь с уважением к друг другу и интересам друг друга, то добиться этой цели в конечном итоге можно", - заявил российский президент.

Диалог вместо кулачного боя

Альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет, считает Путин.

Как сообщает РИА Новости, Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом, заявил российский президент.

"При активном участии международного сообщества, всех заинтересованных государств мы обязательно достигнем цели по обеспечению прочного мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове", - добавил Путин.

Если США проявят желание к конструктивному диалогу, то без переговоров с КНДР не обойтись, заметил российский президент.

"Если со стороны северокорейских партнеров, имею в виду прежде всего американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись. Поэтому, мне кажется, что другого пути нет, ну, а на что он согласен, а на что не согласен - это лучше у него спросить", - сказал Путин на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Путин назвал Ким Чен Ына "достаточно интересным, содержательным собеседником" pic.twitter.com/4amVOEf3bw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

Путин отметил, что лидер КНДР настроен прежде всего на защиту своих национальных интересов и на обеспечение безопасности.

Выстраивание отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также денуклеризация Корейского полуострова необходимы, чтобы восстановить силу международного права, отказавшись от "кулачного", заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в четверг во Владивостоке провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"Самое главное, нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяют ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах выстраивания отношений между Пхеньяном и Сеулом и денуклеаризации полуострова.

Председатель Госсовета Северной Кореи прибыл во Владивосток утром 24 апреля. Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.

Предыдущий саммит Россия — КНДР состоялся в 2011 году. Тогда отец нынешнего руководителя республики Ким Чен Ир встречался с президентом Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.

Путин побывал в Северной Корее в 2000 году — это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Годом позже Ким Чен Ир приезжал в Москву, а еще через год прошли переговоры во Владивостоке.