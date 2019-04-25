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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (слева)

Содержательно и обстоятельно: Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую личную встречу во Владивостоке в четверг 25 апреля.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в четверг 25 апреля во Владивостоке.

Переговоры с глазу на глаз вместо запланированных 50 минут длились почти два часа. Разговор оба лидера охарактеризовали как содержательный и обстоятельный. После общения тет-а-тет встреча продолжилась в расширенном формате. По ее итогам Путин ответил на вопросы журналистов.

Денуклеаризация Корейского полуострова

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную денуклеаризацию КНДР и против распространения оружия массового уничтожения, сообщает РИА Новости.

"Мы вообще против распространения оружия массового уничтожения по планете. Именно поэтому значительная часть шагов в рамках ООН согласовывается. Правда, при принятии соответствующих решений, скрывать не будем, вы это сами хорошо знаете, идет часто борьба за определенные формулировки", - отметил президент России.

В то же время Путин добавил, что Пхеньяну нужны гарантии своей безопасности и сохранения суверенитета для процесса денуклеаризации.

"Конечно, что такое денуклеаризация? Это в известной степени разоружение Северной Кореи. Разумеется, все время об этом говорил, могу еще раз подтвердить - об этом говорит и северокорейская сторона: Корейской народной демократической республике нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета. А какие это могут быть гарантии, кроме международно-правовых?" - сказал Путин.

Глава российского государства также не исключил, что "можно подумать, и, наверное, это будет правильно, о международных гарантиях, но они тоже лежат в сфере международного права". Насколько будут эти гарантии существенными, насколько они будут отвечать интересам Корейской народной демократической республики, сейчас об этом рано говорить, подчеркнул он.

По словам Путина, процесс денуклеаризации Корейского полуострова нужно осуществлять постепенно, аккуратно, не делая шагов назад по примеру США.  

"Это было возможно еще в 2005 году, когда между США и Северной Кореей было заключено соответствующее соглашение, но потом почему-то американским партнерам показалось, что положения, заложенные и согласованные Соединенными Штатами, они не являются исчерпывающими, что нужно добавить туда еще что-то", - пояснил Путин.

Северная Корея тогда тут же из этого договора вышла, напомнил российский лидер.

"Вот, если мы будем действовать таким образом - шаг вперед, два шага назад - то не добьемся желаемого результата. А, если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, в данном случае имею в виду все вовлеченные стороны, в решение северокорейской проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова, если будем двигаться аккуратно, относясь с уважением к друг другу и интересам друг друга, то добиться этой цели в конечном итоге можно", - заявил российский президент.

Диалог вместо кулачного боя

Альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет, считает Путин.

Как сообщает РИА Новости, Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом, заявил российский президент.

"При активном участии международного сообщества, всех заинтересованных государств мы обязательно достигнем цели по обеспечению прочного мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове", - добавил Путин.

Если США проявят желание к конструктивному диалогу, то без переговоров с КНДР не обойтись, заметил российский президент.

"Если со стороны северокорейских партнеров, имею в виду прежде всего американцев, будет проявлено желание к конструктивному диалогу, я думаю, что в конечном итоге без переговоров не обойтись. Поэтому, мне кажется, что другого пути нет, ну, а на что он согласен, а на что не согласен - это лучше у него спросить", - сказал Путин на пресс-конференции после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Путин отметил, что лидер КНДР настроен прежде всего на защиту своих национальных интересов и на обеспечение безопасности.

Выстраивание отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также денуклеризация Корейского полуострова необходимы, чтобы восстановить силу международного права, отказавшись от "кулачного", заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в четверг во Владивостоке провел переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"Самое главное, нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяют ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных ситуаций, как та, которая сложилась на Корейском полуострове", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах выстраивания отношений между Пхеньяном и Сеулом и денуклеаризации полуострова.

Председатель Госсовета Северной Кореи прибыл во Владивосток утром 24 апреля. Это не только его первый визит в Россию, но и первая зарубежная поездка с момента переизбрания на высший пост.

Предыдущий саммит Россия — КНДР состоялся в 2011 году. Тогда отец нынешнего руководителя республики Ким Чен Ир встречался с президентом Дмитрием Медведевым в Улан-Удэ.

Путин побывал в Северной Корее в 2000 году — это был первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Годом позже Ким Чен Ир приезжал в Москву, а еще через год прошли переговоры во Владивостоке.

Теги:
КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия


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