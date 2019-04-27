Песков о ядерном разоружении: идеально, но нужны детали этой идеи

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о ядерном паритете, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по разоружению.

"Было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия. С одной стороны, этот было бы идеально, с другой стороны, конечно, мы бы лишились сдерживающего фактора - все-таки не забывайте о сдерживающем факторе, о сдерживающем паритете, который является гарантом того, что никто не проявит сумасшествие и не совершит какой-то чудовищной ошибки", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов приветствуются, но хорошо бы знать детали этой идеи.

© Sputnik / Владимир Астапкович США планируют заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем

"Какие-то инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов, конечно, приветствуются, но в данном случае очень трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали - что имеет в виду президент Трамп, каким образом, были ли какие-то предварительные контакты на этот счет - не знаю. Мне известно, что с российскими экспертами американские визави никак не говорили на эту тему. Поэтому в плане какого-то выражения намерений это можно приветствовать, но в плане серьезной инициативы пока это никак оценивать нельзя, потому что пока нет инициативы", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил, что считает необходимым, чтобы все избавились от ядерного оружия, включая Россию и Китай.