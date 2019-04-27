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Он не спит, он работает: Песков рассказал, как Путин переносит сложный график

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике Владимира Путина.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, как о российский лидер переносит сложный график, сообщает РИА Новости.

"Он же Путин, он не спит, он работает", — сказал Песков.

в четверг 25 апреля Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем отправился с двухдневным визитом в Китай.

По Пескова словам, визит Путина в Китай проходит очень продуктивно. Помимо участия в форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь", российский президент провел серию двухсторонних встреч, а также переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эти встречи были очень содержательными, отметил Песков.

Теги:
Дмитрий Песков, Владимир Путин


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