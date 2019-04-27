Путин назвал единственный способ добиться мира на Украине

Российский лидер Владимир Путин уверен, что разрешить конфликт на юго-востоке Украины можно только, исполняя минские договоренности.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Президент России заявил, что единственный способ разрешить конфликт на Донбассе - это соблюдение минских договоренностей.

"Здесь, на мой взгляд, есть только один способ - это исполнение минских соглашений. Но, к сожалению, еще перед выборами (избранный президентом Украины – Прим. ред.) господин Зеленский заявил о том, что он не собирается подписывать декрет или указ, как он там, на Украине, называется, об амнистии - первое. И второе, не согласен предоставить этим территориям особый статус", - цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, эти пункты "являются ключевой частью содержания минских соглашений".