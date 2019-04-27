20:54 27 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.71
  • EUR72.09
Поиск
Ситуация в поселках Саханка и Зайцево Донецкой области

Путин назвал единственный способ добиться мира на Украине

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
11610

Российский лидер Владимир Путин уверен, что разрешить конфликт на юго-востоке Украины можно только, исполняя минские договоренности.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Президент России заявил, что единственный способ разрешить конфликт на Донбассе - это соблюдение минских договоренностей.

"Здесь, на мой взгляд, есть только один способ - это исполнение минских соглашений. Но, к сожалению, еще перед выборами (избранный президентом Украины – Прим. ред.) господин Зеленский заявил о том, что он не собирается подписывать декрет или указ, как он там, на Украине, называется, об амнистии - первое. И второе, не согласен предоставить этим территориям особый статус", - цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, эти пункты "являются ключевой частью содержания минских соглашений".

По теме

Политолог: США хочет начать процесс ликвидации минских договоренностей
Политолог назвал токсичной идею переноса переговоров по Донбассу из Минска
Теги:
Владимир Путин, Украина, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Нерукотворный свет: схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Равноценный обмен: Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками на саммите во Владивостоке
Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

Соцсети

Sputnikabkhazia