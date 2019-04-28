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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине, набрав более 73 процентов голосов.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, пишет РИА Новости.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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В частности, он отметил, что украинская сторона готова к дискуссии по вопросу взаимного обмена гражданами по принципу "всех на всех". Он также выразил надежду, что на встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует "готовность к деэскалации".

При этом новоизбранный президент отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также подчеркнул, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

Ранее Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с Зеленским об исполнении Минских соглашений и его решениях по конфликту на Донбассе. При этом глава государства отметил, что конфликт на юго-востоке Украины можно закончить только одним способом: исполнением договоренностей, заключенных в Минске.

Путин подчеркивал, что Москва готова к полному восстановлению отношений с Киевом, однако все будет зависеть от политики украинских властей.

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