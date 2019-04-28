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Украина поставила России условия выполнения минских договоренностей

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Москва должна отменить указы о признании выборов и документов ДНР и ЛНР, а также указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, чтобы Киев выполнил политический блок по Донбассу, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По данным РИА Новости, Геращенко подчеркнула необходимость реформирования всех органов власти в отдельных районах Донецких и Луганских областей.

"Любые региональные выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации и по украинским законам", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина приняла законы об амнистии и особенностях самоуправления, тем самым выполнив со своей стороны политический блок по Донбассу.

"Но эти законы не вступили в силу из-за России", — заключила она.

Политический блок по Донбассу - часть минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который предполагает среди прочего проведение местных выборов.

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Теги:
Донбасс, Верховная Рада Украины, Россия, Украина


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