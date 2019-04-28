"Порошенко воскрес": в Сети раскритиковали Зеленского за обращение к Путину

В Сети раскритиковали избранного президента Украины Владимира Зеленского за его обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Журналисты и пользователи соцсетей отреагировали на обращение лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину.

Многие считают, что избранный глава государства берет на себя "слишком много", хотя даже не успел занять президентское кресло.

"Ты еще никто. А строишь из себя Фауста. Ну вот рано", - написал обозреватель Игорь Лесев.

"Жаль, но окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и РФ закрыли еще до того, как успели отрыть", - считает журналист Вячеслав Чечило.

Другие отметили, что Зеленский возвращается к риторике Порошенко.

"Порошенко воскрес", - прокомментировал обращение журналист Михаил Мищишин.

Он же утверждает: "В любом случае у каждого украинца должно быть и есть право сменить гражданство".

"Когда половина проголосовавших за тебя ждет, что ты готов на все, чтобы закончить войну (даже встать на колени перед Путиным), а ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в фейсбуке, это не в плюс твоему рейтингу", - написала журналистка Екатерина Рошук.

Некоторые отметили, что желающих получить российский паспорт может оказаться больше, чем Зеленский себе представляет.

"Пока Зеленский отдыхает после выборов, может сложиться так, что он приедет на Украину, чтобы выключить за последним человеком свет", - написал @borisenkodmitr.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинским гражданам. Он посоветовал российским властям "не тратить зря время", так как, по его мнению, не многие украинцы захотят получить гражданство России. Зеленский также отметил, что Киев будет предоставлять убежище и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".