Лавров: позиции России и США по Венесуэле не совместимы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит возможности совместить российскую и американскую позицию по Венесуэле, сообщает RT.



"С одной стороны — наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны — позиции Соединённых Штатов, по которым из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим", - отметил министр.

При этом Лавров отметил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по ситуации в Венесуэле.

Как сообщает РИА Новости, Лавров также заявил, что Россия создаст группу стран по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу.

"Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, потому что речь идет об очень простой вещи, тут трудно как-то исказить эту тему, защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН", — подчеркнул глава МИД.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.