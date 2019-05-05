Лавров рассказал об укреплении связей России и Венесуэлы

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Россия и Венесуэла будут и в дальнейшем укреплять межгосударственные отношения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

"Наши регулярные контакты подтверждают крепость братских уз наших народов и настрой наших руководителей на укрепление стратегического партнерства", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИДа также подтвердил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию США по свержению законных властей Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия призывает США отказаться от провокационных шагов в адрес Венесуэлы и действовать в рамках международного права, сказал Лавров.

По его словам, попытки насильственной смены власти в Каракасе подрывают усилия урегулировать кризис в Венесуэле и чреваты самыми серьезными последствиями.

Попытка госпереворота в Венесуэле

Во вторник оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.