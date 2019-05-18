"Пришел сломать систему": чем планирует заняться Зеленский в ближайшие пять лет

Перед выборами президента Украины Владимир Зеленский обещал быть "честным и преданным" Украине и передать ее в руки нового поколения политиков.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский уже в понедельник после инаугурации начнет исполнять обещания, данные народу в ходе избирательной кампании, пишет РИА Новости.

"Я простой человек, который пришел сломать эту систему", - говорил Зеленский в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко. Он пообещал быть "честным и преданным" Украине и передать ее в руки нового поколения политиков.

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Кроме того, Зеленский собирается искоренить коррупцию, обновить минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе, вынести на референдум вопрос о вступлении в НАТО, отрегулировать применение квот для украинского языка на радио и телевидении, чтобы они не ущемляли права нацменьшинств.

Также Зеленский заявлял, что он не является антироссийским кандидатом.

Борьба с коррупцией и новые лица

Тема борьбы с коррупцией – ключевая для Зеленского, о ней он говорил в ходе кампании - "всю коррупцию уберем, всем поставим одинаковые правила", "подозреваемый в коррупции не выйдет под залог".

"Могли ли мы тогда представить, что его (Порошенко – ред.) "жить по-новому" (лозунг предыдущей кампании президента – ред.) станет нашим "выживать"? Могли ли мы тогда с вами представить, что его "обогащение людей" станет обогащением только его людей?" – сказал Зеленский.

После выборов Зеленский уже не задавал вопросов, а прямо заявил, что планирует изменения на ключевых должностях в стране.

В частности, он сказал, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко относится к чиновникам старой команды, и на их места будут назначены новые лица.

Обновленный Минский процесс

Новые лица и "кадровые изменения", по словам Зеленского, должны появиться и на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы будем действовать, в любом случае, в "нормандском формате", мы будем продолжать минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", - сказал Зеленский.

Он добавил, что готовит план по "мощной информационной войне", чтобы прекратить огонь в Донбассе.

"Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить войну на Донбассе", - отметил он.

© Sputnik / Сергей Аверин Спасательная операция России в Донбассе

Говоря о будущем Донбасса, Зеленский в ходе кампании обещал попытаться договориться о прекращении огня, по его словам, Киеву необходимо приложить много усилий, чтобы завоевать доверие жителей востока Украины.

"Вы же понимаете, что поставлен забор. То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим – это самое страшное. Одна из идей наших – это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать", - сказал Зеленский.

При этом он выступил против предоставления особого статуса Донбассу, а также заявил, что в случае победы на выборах не подпишет закон об амнистии для ополченцев.

Украина и НАТО

Зеленский ранее заявлял, что "как гражданин Украины" он выступает за вступление страны в НАТО.

"Но нужно объяснить людям, что НАТО - это не какой-то дракон", - сказал Зеленский.

Позже он отметил, что планирует вынести этот вопрос на референдум, так как это касается интересов всех граждан и подобные инициативы нужно обсуждать с людьми онлайн.

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

"Это очень важный момент – говорить с людьми. У нас ни Верховная рада, ни президент, ни премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Мы с вами… все граждане – акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр – со мной обсуждай все", - заявлял Зеленский.

Энергетика и "экономическое чистилище"

Зеленский также заявил о намерении искать альтернативные поставки энергоносителей.

"Я не знаю глубоко эту проблему, вы должны меня понять. И мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что однозначно необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, что надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах", - сказал Зеленский.

Также в ходе своей предвыборной кампании Зеленский обещал для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию".

"Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных", - говорится в его программе. Такой шаг в штабе Зеленского назвали "экономическим чистилищем".

Русский язык

Вопрос языка в штабе Зеленского в ходе избирательной кампании "выносили за скобки" как разъединяющий украинцев, "до тех пор, пока в стране не закончится война".

Лидер президентской гонки не раз заявлял, что государственным языком в стране должен быть украинский, но развивать его нужно при помощи "пряника", а не "кнута".

Примечательно, что Зеленский, в отличие от своего оппонента, не боится использовать в общении русский язык.

На нем он задал первый вопрос Порошенко в ходе финальных дебатов, а в ходе ночной пресс-конференции после второго тура он в общении с журналистами постоянно переходил с украинского на русский язык.

© Sputnik / Владимир Астапкович Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа

Накануне второго тура Зеленский также отметил, что считает нужным отрегулировать применение квот для украинского языка на радио и телевидении, чтобы они не ущемляли права нацменьшинств.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании".

Согласно законодательству, с 8 ноября 2017 года доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%.

По данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, средний показатель присутствия украинского языка на телевидении Украины уже составил 92%, Средний показатель украинских песен на радио на Украине составляет 57%, это почти вдове больше, чем того требует определенная законом "О телевидении и радиовещании".

Зеленский заявлял, что у него есть вопросы к этому закону.

"У нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", - говорил Зеленский.

При этом по завершении второго тура голосования Зеленский поспешил подчеркнуть: "Мы за закон про украинский язык... Я должен защищать украинский язык и буду это делать".

Крым и отношения с Россией

В штабе Зеленского в ходе всей кампании отмечали, что он не антироссийский кандидат, но считает власти РФ врагами.

© Sputnik / Стрингер Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

"Российская власть – да (является врагом для Зеленского – ред.). Он достаточно четко об этом говорит", - сообщил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. Он отметил, что претензии Зеленского связаны с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса.

Накануне второго тура Зеленский рассказал, что его гипотетический разговор с российским лидером касался бы "уже возвращенных территорий".

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации (ситуации – ред.) в Крыму и Донбассе?" - заявил Зеленский на брифинге.

Последний опрос населения показывает, что жители Украины считают первоочередными задачами главы государства лишение депутатов и президента неприкосновенности, а также прямой диалог с Россией и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 53,7% респондентов назвали первоочередной задачей Зеленского лишение неприкосновенности депутатов, судей и президента Украины.

Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего в Киеве – 43,4%.

По мнению 40,9% опрошенных, в первую очередь Зеленский должен выйти на прямые переговоры с Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей. Больше всего этот шаг поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6% соответственно, меньше всего на западе – 29,8%.

Всего 11,4% украинцев считают, что прежде всего нужно перезапустить антикоррупционные органы (НАБУ, САП), а 9,9% выступают за то, чтобы сначала были проведены переговоры о вступлении в НАТО.