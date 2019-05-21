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МИД России о политическом скандале в Австрии: нечистоплотные методы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Немецкие СМИ сообщили о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой".

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Заместитель главы российского МИД Александр Грушко, комментируя скандал в Австрии с псевдороссийским следом, заявил о том, что недруги России придумывают фейковые истории и нечистоплотные методы, чтобы доказать вмешательство Москвы.

"Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", - приводят слова Гришко РИА Новости.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

После этого верховная прокуратура Австрии занялась проверкой видеозаписи. Генеральный секретарь министерства по делам юстиции Кристиан Пильначек подчеркнул в интервью газете Kurier, что "имеются только вырезки из видеозаписи", по которым "невозможно оценить контекст".

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