Теперь по-новому: НАТО заявило о разработке военной стратегии из-за угрозы России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ядерная угроза" якобы исходит от Москвы в адрес западных стран.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Североатлантический альянс намерен разработать новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.

"На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о (внедрении. - прим. ред.) новой военной стратегии для альянса", - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Он также добавил, что НАТО сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - сказал Столтенберг.

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Ранее представители НАТО не раз обвиняли Россию в разработке планов применения ядерного оружия. Так, в марте главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти заявил, что превентивная ракетная атака позволит Москве достичь "быстрых побед над более слабыми соседями". Однако никаких аргументов в поддержку своих слов он не привел. При этом состоящие в НАТО США от идеи упреждающего удара не отказываются.

В Кремле не раз подчеркивали, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Как пояснил президент России Владимир Путин, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесения превентивного удара: Москва теоретически может применить ядерное оружие только в ответ.

По словам главы государства, такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, добавил Путин.