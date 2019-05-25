Курс на устранение России: в Совфеде прокомментировали новую стратегию НАТО

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Новая военная стратегия НАТО, которая якобы разрабатывается в целях защиты западных стра от "ядерной угрозы" со стороны Москвы, рассчитана на устранение России как военного и экономического конкурента, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Теперь по-новому: НАТО заявило о разработке военной стратегии из-за угрозы России

"Это проявление доктрины отбрасывания России. Ее уже не сдерживают. Ее устраняют как военного и экономического конкурента", - сказал Морозов РИА Новости.

Россия, по мнению НАТО, должна проиграть ядерную гонку и экономически обескровиться, отметил сенатор. Кроме того, в альянсе рассчитывают на смену власти в России, считает Морозов.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО заявил о разработке альянсом новой военной стратегии. Он объяснил такое решение "ядерной угрозой" со стороны России и "новыми вызовами" на востоке и юге. По словам Столтенберга, новая стратегия требуется для того, чтобы добиться полной защищенности стран-участниц альянса и обеспечить стабильность в будущем.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными. По его словам, практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, "ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны".