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Зеленский пообещал превратить Украину в "базу для покорения мира"

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам создать в стране возможности для свободной реализации творческих инициатив.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ежегодно дарит миру новые таланты, отметил президент и добавил, что " именно Украина стала для гениев базой для дальнейшего покорения мира".

Зеленский при этом указал и на необходимость создания условий для реализации инициатив граждан страны на родине.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране" — написал он в Facebook.

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Теги:
Украина, Владимир Зеленский


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