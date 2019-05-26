Зеленский пообещал превратить Украину в "базу для покорения мира"

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина ежегодно дарит миру новые таланты, отметил президент и добавил, что " именно Украина стала для гениев базой для дальнейшего покорения мира".

Зеленский при этом указал и на необходимость создания условий для реализации инициатив граждан страны на родине.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране" — написал он в Facebook.