Есть контакт: главы МИД России и Японии обсудили в Токио условия мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Таро Коно в пятницу 31 мая.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Россия выступает за мирный договор с Японией, который бы отражал реалии и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел России на встрече со своим японским коллегой Таро Коно.

В то же время обе стороны договорились "не будоражить общественное мнение по этой теме" и не комментировать подробно ход переговоров, сообщает РИА Новости.

Лавров положительно оценил итоги переговоров в Токио, отметив, что обоим министрам есть что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ, "когда они встретятся в Осаке в конце июня".

Положительные сдвиги в российко-японских отношениях отметил и министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло три недели в японо-российских отношениях наметились положительные сдвиги. 13 мая после 9-летнего перерыва была возобновлена работа японо-российского совета губернаторов, восемь губернаторов – рекордное число – посетили Россию. 15 мая состоялся визит в Японию заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака с насыщенной программой", - сказал Коно.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что интенсификация переговорного процесса Москвы и Токио по мирному договору не означает автоматического сближения позиций.

"Пока проблем еще немало", - сказал дипломат.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.