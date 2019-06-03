Лавров: Россия выступает против против применения силы и вмешательства в дела Венесуэлы

Любые угрозы вмешательства во внутренние дела Венесуэлы создают у оппозиции иллюзию, что она может "на чужих штыках" прийти к власти незаконным путем, сказал глава МИДа России Сергей Лавров.

СУХУМ, 3 июн – Sputnik. Решить политический конфликт в Венесуэле угрозами нельзя, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Колумбии Ольмесом Трухильо понедельник 3 июня.



Он напомнил, что Россия не раз выступала против применения силы и вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики. Лавров также отметил, что такие угрозы создают у оппозиции иллюзию, что она может "на чужих штыках" прийти к власти незаконным путем.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.