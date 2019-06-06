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Еще думают: Москва ожидает от Вашингтона заявления о недопустимости ядерной войны

© Sputnik / Евгений Одиноков
Политика
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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о предложении России Вашингтону, которое до сих пор осталось без ответа.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в интервью РБК, что Москва еще девять месяцев назад предложила Вашингтону принять совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны.

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Однако, как отметил дипломат, в США еще думают над предложением и не спешат с ответом.

При этом Лавров напомнил, что во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны.

"Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают", - сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, в своей военной доктрине США официально понизили порог возможного применения ядерного оружия.

"Если вы посмотрите на доктринальные документы, то мы не понижали порог применения ядерного оружия. Это сделали США в своей доктрине", - отметил Лавров.

Ядерное оружие
© Sputnik Денис Грабусов
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Теги:
ядерное оружие, Россия, США, Сергей Лавров


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