В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, рассказал глава МИД Hjccbb Сергей Лавров.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности своего разговора с американским коллегой Джоном Керри в апреле 2014 года.



Керри предлагал провести повторный референдум о судьбе Крыма, рассказал дипломат в интервью РБК.

"Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум", — передает слова американского дипломата Лавров.

Однако такое предложение в Москве сочли неуместным:"С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"

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"Надеюсь, Джон на меня не обидится", — добавил глава МИД, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.