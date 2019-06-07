Россия в мировой торговле, Китай и Зеленский: главные заявления Путина на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН Антониу Гутерреша, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министров Армении Никола Пашиняна и Словакии Петера Пеллегрини. Модерировала дискуссию Софико Шеварднадзе.

Протекционизм в мире растет

Президент России Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ заявил, что существующая система международных экономических отношений находится в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, идут торговые войны, растет протекционизм, сообщают РИА Новости.



В качестве примера президент привел ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2".

"Проект полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России. Пришли, потому что заинтересованы. Но это не соответствует интересам тех, кто привык к исключительности и вседозволенности. Такая разрушительная практика перекочевала в новые отрасли. Например, ситуация вокруг компании Huawei, которую выталкивают с глобального рынка", - заявил российский лидер.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг компании @Huawei , которую «пытаются бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». «Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - сказал он pic.twitter.com/vxzhpLa9zZ

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.



Запад перешел к рейдерству

По словам Путина, навязываемая США модель приведет к бесконечным конфликтам, войнам, и не только торговым, а доллар, в свою очередь, уже стал инструментом давления на весь мир.

"Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами", - сказал Путин.

Главным источником нестабильности в мире Путин назвал стремление Запада присвоить технологии.

"Попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства", — отметил президент.

Российский лидер призвал оградить от санкций товары первой необходимости, лекарства, медоборудование, а также системы для ЖКХ и энергетики, так как эти направления критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей.

Где место России в мировой торговле?

Ответ на вопрос модератора, где место России в борьбе за мировое экономическое первенство, Путин начал с китайской пословицы.

"Когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

Он отметил, что США после появления сильных конкурентов начали устанавливать различные ограничения, что наносит большой ущерб мировой экономике.

"Если будет продолжаться как сегодня, все столкнутся с колоссальными потерями. <...> Наше место — в борьбе за справедливые экономические принципы", — отметил Путин.

Путин ответил анекдотом про обезьяну на вопрос о роли России в торговой войне США и Китая pic.twitter.com/EoFBYudMxk

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.



О сотрудничестве с Китаем

Путин также прокомментировал структуру торговли России с Китаем. Товарооборот между странами за прошлый год превысил сто миллиардов долларов.

"У нас хорошие перспективы в космосе, авиастроении, в атомной энергетике", — подчеркнул российский президент.

При это он особо отметил, что стратегическое партнерство с Китаем не направлено против кого-то, страны сотрудничают ради себя самих.

Об отношениях с Украиной и Зеленским

В ходе встречи российский президент ответил на вопрос, почему он не поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского и не начал таким образом отношения "с чистого листа".

Глава государства выразил надежду, что когда-нибудь он познакомится с новым украинским лидером. Но пока Зеленский ничем себя не проявил, от него исходят лишь противоречивые высказывания, добавил Путин.

"Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужен опыт, знания, нужно уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты решения этих проблем, собрать дееспособных людей в команду и дать им возможность свободно мыслить и принимать решения, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения и самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений", - сказал президент России.