Косачев о размещении сил НАТО в Польше: ответим военными мерами

Американские войска будут размещены в шести точках, преимущественно у восточной границы Польши, заявил ранее польский министр обороны Мариуш Блащак.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Усиление американского военного присутствия на восточных границах Польши - это радикальное нарушение основополагающего акта Россия-НАТО, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, Россия отреагирует на этот шаг ответными военными мерами.

"Российская реакция военного характера последует", - заявил Косачев в эфире "России 24".

Глава комитета отметил, что якобы существующая угроза со стороны России используется на Западе как повод для усиления военного присутствия в Восточной Европе.

"За этим нет никакой реальной угрозы со стороны России, но на Западе есть вскармливание идеи этой угрозы", - констатировал Косачев.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг Польши, чтобы "отпугивать возможного агрессора". По его словам, в рамках этого усиления будут размещены войска США в шести точках, преимущественно у восточной границы Польши.