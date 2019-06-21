Захарова о митингах в Тбилиси: под сомнением безопасность российских туристов

Грузинская оппозиция устроила акцию протеста во время выступления президента Межпарламентской ассамблеи православия депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси в четверг 20 июня.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Она отметила, что депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов прибыл в Грузию "по приглашению и с мирными целями... по линии православного форума", он "никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности".

"Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны... Да чего уж там - его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось. А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии", - добавила Захарова.

Захарова отметила, что все произошло в высокий туристический сезон и ставить под сомнение безопасность российских туристов в Грузии.

"Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - отметила она.

Захарова также подчеркнула, что события в Грузии происходят на фоне "неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию".

"Так вот вчера радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала. А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей", - заключила Захарова.

Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в зале пленарных заседаний грузинского парламента открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.