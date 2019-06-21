Песков о ситуации в Тбилиси: русофобская провокация

В Кремле выразили беспокойство по поводу инцидента, произошедшего в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия, русофобской провокацией.

"Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение", — заявил Песков.

Грузинская оппозиция устроила акцию протеста в ответ на выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в Государственном дворце церемоний в Тбилиси в четверг 20 июня.

Гаврилов в зале пленарных заседаний грузинского парламента открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну человека, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Южной Осетии. У здания парламента собрались несколько тысяч человек, которые потребовали отставки председателя парламента, глав МВД и СГБ, и досрочных парламентских выборов.

Полиции удалось разогнать протестующих к утру пятницы 21 июня. По последним данным, в Тбилиси пострадали 160 участников акции и 80 полицейских. Грузинская оппозиция в свою очередь призвала возобновить протесты.