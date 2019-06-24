МИД России: Евросоюз не хочет признать ответственность Киева за провокацию в Черном море

Брюссель никак не решится признать ответственность Киева за провокационные действия украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Евросоюз, призывая Москву освободить украинских моряков, нарушивших государственной границы России в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, не признает ответственность Киева за эту провокацию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Как отметил дипломат, утвержденные 20 июня на заседании Евросовета "заключения" - это очередное подтверждение сохраняющейся конфронтационной инерции в подходах Евросоюза к отношениям с Россией.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.