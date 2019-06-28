Есть контакт: Путин и Трамп встретились на полях саммита G20 в Осаке

Саммит G-20 проходит в японской Осаке 28 и 29 июня. Российский лидер проведет на форуме десять двусторонних встреч.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в японской Осаке, где в эти дни проходит саммит G20.

По словам американского лидера, которые приводит РИА Новости, стороны намерены обсудить "много тем, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы".

"У нас будет очень интересная дискуссия", - заявил Трамп перед началом встречи. Он также отметил, что ждет "хорошего разговора" с российским коллегой.

В то же время Путин ранее отметил, что саммит едва ли повлечет за собой прорывные или судьбоносные решения, но выразил надежду, что все страны-участницы подтвердят стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов, а также к выработке общих правил дискуссии.

Путин и Трамп сели за переговоры на G20 pic.twitter.com/WsO9qkXOlN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

Как отмечал ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, Путин и Трамп не согласовывали повестку встречи, российский и американский лидеры сами определили приоритетные для них темы. В частности, накануне беседы с Трампом Путин выражал готовность обсудить с американским коллегой договор СНВ-3.

Саммит G-20 проходит в Осаке 28 и 29 июня. Кроме традиционных членов форума мероприятие посетят представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.

У президента России на полях форума запланировало десять двусторонних встреч.