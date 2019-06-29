Путин рассказал о перспективах продления договора СНВ-3

Президент России Владимир Путин после встречи с американским лидером Дональдом Трампом положительно оценил перспективы продления договора СНВ-3, но пояснил, что "для это нужно пройти большой путь".

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может быть продлен, но впереди еще большой путь к этому, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в японской Осаке в пятницу 28 июня.

"А Договор СНВ-3 может быть продлен? Сегодняшние переговоры дали в этом смысле какую-то перспективу?" — спросил Путина корреспондент "Коммерсант".

На что Путин ответил, что на встрече лидеров России и США говорили и о СНВ-3.

"Но результат будет позже, надо пройти еще большой путь, чтобы о чем-то можно было сказать однозначно", — пишет газета.

Российский и американский лидеры провели в пятницу 28 июня полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита G20.

Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году. Пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

14-й в истории саммит G20 проходит в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня.

Переговоры Путина и Трампа на полях G20 в пятницу 28 июня начались сразу после первого рабочего заседания саммита в 14:03 по местному времени (8:03 мск) и продлились полтора часа, дольше запланированного.

Встреча в японской Осаке - третья личная встреча президентов России и США, в основном Путин и Трамп общаются по телефону. До этого лидеры виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где они только коротко поговорили "на ногах", в то время как американская сторона отменила уже запланированную двустороннюю встречу из-за инцидента в Керченском проливе. Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия-США в Хельсинки летом прошлого года.