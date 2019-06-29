Лидеры G20 признали, что ВТО нужно реформировать

Участники саммита G20, который проходил 28 и 29 июня в Японии, обсудили проблемы в работе Всемирной торговой организации.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Лидеры G20 выразили мнение, что необходимо добиваться более эффективного результата в работе ВТО, в итоговой декларации форума в Осаке они подтвердили стремление к свободной и честной торговле, сообщает РИА Новости.

"Мы стремимся достичь свободной, честной, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговли и условий для инвестиций, сохранять рынки открытыми", - говорится в декларации.

Участники саммита G20 отметили, что "международная торговля и инвестиции представляют собой важный двигатель торговли, производительности, инноваций, создания новых рабочих мест и развития".

"Мы подтверждаем нашу поддержку необходимым реформам Всемирной торговой организации для улучшения ее функций. Мы будем конструктивно сотрудничать с другими членами ВТО", - говорится в декларации саммита.

По их словам, это необходимо в связи с функционированием системы урегулирования споров в соответствии с правилами, согласованными между членами ВТО.

"К тому же мы признаем дополняющую роль двусторонних и региональных соглашений о свободной торговле, согласующихся с ВТО. Мы будем работать над едиными правилами игры, содействуя созданию благоприятных условий для бизнеса", - говорится в документе.

В частности, сообщается, что лидеры G20 договорилась о запуске инициативы, которая направлена на продвижение международной дискуссии по разработке правил в сфере цифровой торговли в рамках Всемирной торговой организации. Первое заседание в рамках этого документа состоится в июле.

14-й в истории саммит G20 проходил в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня. Это первый саммит G20, который принимала Япония.