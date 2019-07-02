Спикер Парламента Абхазии выступил на межпарламентском форуме в Москве

Во II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Делегация депутатов Народного Собрания Абхазии участвует во II Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве, об этом сообщил руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Форум открылся в понедельник 1 июля. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия выступил с докладом по межпарламентскому сотрудничеству.

Доклад Кварчия назывался "Межпарламентское сотрудничество, принципы, тренды и институты". Он подробно осветил различные направления законотворческой деятельности взаимодействия парламентов.

"Судя по аплодисментам доклад был воспринят очень хорошо, поскольку он раскрывает все стороны межпарламентской деятельности", – отметил Вадим Бжания.

На полях форума состоялась встреча Валерия Кварчия с депутатами Госдумы Леонидом Калашниковым, Казбеком Тайсаевым и Иреком Зиннуровым. Обсуждались вопросы взаимодействия Парламентов двух стран, а также последние события в Грузии и механизмы реакции на подобные события.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В нем участвуют более 800 делегатов из 130 стран мира.

Форум посвящен обсуждению актуальных вопросов парламентской повестки от межпарламентского сотрудничества противодействию общим вызовам и угрозам международной безопасности до прикладных аспектов правового регулирования цифровой экономики и инновации.