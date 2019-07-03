Путин подписал закон о приостановке Договора РСМД

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности подписан 8 декабря 1987 года. После распада СССР практическое выполнение договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik.Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.

Закон был принят Госдумой России 18 июня и поддержан всеми думскими фракциями. Выход России из договора стал зеркальной мерой в ответ на действия США.

США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. По словам американского лидера Дональда Трампа, этот процесс завершится через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.