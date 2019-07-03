Карасин: обстановка на Женевских дискуссиях осложнилась из-за событий в Грузии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье - это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. События 20-21 июня в Тбилиси осложнили ход Женевских дискуссий по Закавказью, сделав их более нервозными, заявил РИА Новости замглавы российского МИДа Григорий Карасин после очередного раунда дискуссий.

"Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси. Я так чувствовал, что нервничали и сопредседатели, потому что не знали, во что это все выльется и не будет ли какой-то открытой конфронтации прямо на встрече. Но мы условились, что это не повестка дня встреч в Женеве, что мы будем продолжать идти по нашей повестке - вопросы безопасности, вопросы положения на месте, гуманитарный блок, неприменение силы и так далее", - сказал он.

Карасин отметил, что вся повестка была обсуждена.

"Но, тем не менее, сказывается то, что мы не решили главный вопрос - статусность... обеспечение гуманитарных прав для жителей Абхазии и Южной Осетии. Когда мы возвращаемся к старому витку, градус обсуждения растет", - добавил он.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии.