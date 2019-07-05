ЦИК зарегистрировал группу по выдвижению в президенты Аслана Бжания

Зарегистрированы уже девять инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, одна партия выдвинула своего кандидата, еще две партии зарегистрировались, но еще не назвали имена кандидатов.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центральная избирательная комиссия Абхазии в пятницу 5 июля зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания, сообщил ЦИК республики.

26 июня ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Алмаса Джапуа и политическую партию "Акзаара" по выдвижению Леонида Дзапшба в кандидаты в президенты.

27 июня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия. На следующий день были зарегистрированы еще две инициативные группы по выдвижению в кандидаты в президенты Астамура Тарба и Астамура Отырба.

1 июля ЦИКом была зарегистрирована политическая партия "Единая Абхазия", а 2 июля - партия "Амцахара".

3 июля зарегистрированы три инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии Шамиля Адзынба, Артура Анкваб и Олега Аршба.

4 июля была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии действующего президента Рауля Хаджимба.

Инициативные группы должны собрать не менее двух, но не более двух с половиной тысяч подписей в поддержку кандидата. Политические партии, в отличие от инициативных групп, для принятия решения о выдвижении своего кандидата обязаны провести специальные съезды.

После получения всех необходимых документов от потенциальных кандидатов ЦИКу дается еще 10 дней на изучение этих материалов. Регистрацию самих кандидатов нужно провести не позднее одного месяца до дня голосования, то есть до 25 июля.

Изначально дата выборов президента Абхазии была назначена на 21 июля 2019 года. Однако, 20 мая оппозиция провела митинг, протестующие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень.

Поводом тому стала болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания. В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.

Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью их сторонники перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, утром 21 мая не вышел на маршруты общественный транспорт.

В итоге оппозиция и президент пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа. На следующий день 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Потребовалось еще несколько дней, чтобы депутаты Народного Собрания приняли новое решение. 28 мая Парламент принял предложение президента и поддержал перенос выборов на 25 августа.