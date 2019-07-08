Двинянин об отказе признания Абхазии и Южной Осетии: такого никогда не будет

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ 6 июля призвал Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии, назвав его "незаконным".

СУХУМ - 8 июл, Sputnik. Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии, является исключительно политизированным документом, призванным придать значимость одному депутату в Грузии, заявил РИА Новости посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

"Резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ по так называемой оккупации России Абхазии и Южной Осетии мы не признаем и не собираемся признавать, и, в общем-то, такого никогда не будет. Потому это только политизированный документ, призванный придать какую-то политическую значимость одному конкретному грузинскому депутату", - считает российский посол.

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе по Абхазии и Южной Осетии. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что антироссийские резолюции приняли в нарушение норм регламента.

8 июля Министерство иностранных дел Абхазии также прокомментировало призыв ОБСЕ к России.

"Представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о "ситуации на оккупированных территориях", а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия", - подчеркнули в абхазском МИДе.

Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.