Путин: властям Грузии надо знать историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии

Российский президент против введения санкций в отношении Грузии, а также не поддерживает идею уголовного преследования журналиста "Рустави 2".

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Российский президент Владимир Путин посоветовал грузинским властям изучить историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии.

"Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения", - сказал Путин.

Он также добавил, что антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто, не учитывая истории, наносят ущерб свой стране.

Говоря о санкциях против Грузии, российский лидер заявил, что не поддерживает идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал Путин.

Путин также высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста Георгия Габунии, допустившего нецензурную брань в его адрес.

"Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше", - отметил российский президент.

В минувшее воскресенье ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в передаче "P.S." выступил с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.

МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.